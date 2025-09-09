تصفيات كأس العالم - ليبيا باقية في الصراع.. وغانا تقترب بإبعاد ديانج ورفاقه

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2025 - 00:10

كتب : FilGoal

أليو ديانج - مالي

حافظت ليبيا على حظوظها في المنافسة على التأهل لكأس العالم، بالفوز على إسواتيني 2-0.

وتقدم معاذ عيسى لليبيا في الدقيقة 8.

وفي الدقيقة 19 سجل عزو المريمي ثاني الأهداف.

وبذلك ترفع ليبيا رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بانتظار المواجهة المرتقبة في الجولة ذاتها بين الأول والثاني.

وتلعب كاب فيردي المتصدرة (16 نقطة) مع الكاميرون صاحبة المركز الثاني (15 نقطة) غدا الثلاثاء 9 سبتمبر.

وتلعب ليبيا مع كاب فيردي في الجولة التاسعة يوم 8 أكتوبر، ثم تختتم مبارياتها بمواجهة موريشيوس خارج الديار في 11 من الشهر نفسه.

على الجانب الآخر حققت غانا فوزا حاسما على مالي بهدف دون رد، بعد كبوة التعادل مع تشاد متذيلة المجموعة في الجولة الماضية.

سجل ألكساندر دجيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بعد تمريرة من جوردان أيو.

وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي بشارة قيادة مالي طوال المباراة.

الفوز رفع رصيد غانا إلى 19 نقطة في الصدارة، تليها مدغشقر بـ 16 نقطة، ثم جزر القمر بـ 15 نقطة.

بينما فقدت مالي حظوظها في بطاقة التأهل المباشر، باحتلال المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

أليو ديانج مالي تصفيات كأس العالم
