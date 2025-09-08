مجموعة مصر - غينيا بيساو ترفض الاستسلام وتنتظر هدية الفراعنة
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 23:45
كتب : FilGoal
تغلبت غينيا بيساو على جيبوتي 2-0 في الجولة الثامنة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وسجل إيانو إيمبيني الهدف الأول في الدقيقة 54.
وفي الدقيقة 82 أضاف فالي كاندي الهدف الثاني.
الفوز رفع رصيد غينيا بيساو إلى 10 نقاط، في المركز الثالث مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة سيراليون (9 نقاط) مع إثيوبيا (6 نقاط)، وتتذيل جيبوتي المجموعة بنقطة.
ويتأهل صاحب المركز الثاني للمنافسة على مقعد في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.
ولا يمكن لأحد في المجموعة الأولى بلوغ البطاقة المباشرة سوى منتخب مصر المتصدر الحالي (19 نقطة) وبوركينا فاسو (14 نقطة).
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو في ضيافة الأخير غدا الثلاثاء 9 سبتمبر.
