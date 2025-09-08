تصفيات كأس العالم - الجزائر تتعادل مع غينيا وتقترب من التأهل

تعادل منتخب الجزائر مع منافسه غينيا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في المباراة المقبلة حتى يضمن التأهل للمونديال.

وشارك رياض محرز مع الجزائر بشكل أساسي وتم استبداله في الدقيقة 66 ودخل أنيس حاج موسى بدلا منه.

ويقود السويسري فلاديمير بيتكوفيتش تدريب الجزائر منذ 29 فبراير من العام الماضي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر منافسه الصومال في التوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر.

وفي الختام سيلعب منتخب الجزائر ضد أوغندا.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 15 نقطة.

ويحل منتخب الموزمبيق ثالثا بالتساوي في النقاط مع أوغندا.

ويحتل منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 11 نقطة ثم بوتسوانا خامسا برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب الصومال المجموعة برصيد نقطة واحدة.

