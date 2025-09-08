كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
وأفادت أون سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" أنه سيتم نقل البطولة من دور المجموعات وحتى الفاينل فور في يونيو 2026 أي المنافسة بأكملها.
ويتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.
ويضم فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو".
باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.
سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.
برشلونة يضم سيف الدرع.
كيلسي البولندي يضم حسن قداح.
يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.
