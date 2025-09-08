كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

شعار قناة أون سبورت

أعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأفادت أون سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" أنه سيتم نقل البطولة من دور المجموعات وحتى الفاينل فور في يونيو 2026 أي المنافسة بأكملها.

ويتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة

ويضم فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو".

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.

أون سبورت دوري أبطال أوروبا لكرة اليد علي زين يحيى الدرع
نرشح لكم
يد - رئيس الاتحاد المصري يوضح سبب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي "بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - مودريتش يصنع في عيد ميلاده.. وكوسوفو تفجر كبرى المفاجآت 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي السعودي يعين أمير توفيق رئيسا تنفيذيا للقطاع التجاري 5 ساعة | سعودي في الجول
نابولي يعلن تفاصيل إصابة رحماني 5 ساعة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السكندري يعلن رحيل إمام محمدين عن قطاع الناشئين 5 ساعة | الدوري المصري
طارق أبو العينين: صلاح قائد غير تقليدي للمنتخب.. والكل جاهز لمواجهة بوركينا 5 ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - ليبيا باقية في الصراع.. وغانا تقترب بإبعاد ديانج ورفاقه 5 ساعة | الكرة الإفريقية
العربي العاشر.. جاريدو يتولى قيادة مولودية وهران الجزائري 5 ساعة | الوطن العربي
مجموعة مصر - غينيا بيساو ترفض الاستسلام وتنتظر هدية الفراعنة 5 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513043/كرة-يد-أون-سبورت-تحصل-على-حقوق-دوري-أبطال-أوروبا