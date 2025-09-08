إيكيتيكي: سأحدث مشكلة لسلوت رفقة إيزاك

تحدث هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول عن تعاقد ناديه مع ألكسندر إيزاك من نيوكاسل.

وكان ليفربول قد تعاقد مع إيزاك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال اللاعب الفرنسي عبر موقع ناديه: "تواجد ألكسندر إيزاك؟ ستكون منافسة صعبة، لكنني سأركز على تقديم أداء جيد حتى يكون الأمر مشكلة بالنسبة للمدرب".

وأضاف "عندما يكون هذا هو المستوى المطلوب، عليك أن تُثبت أنك تستحق التواجد هنا، ويجب أن تواصل تقديم الأداء الجيد".

وأنهى حديثه قائلا: "من الواضح أن حياتي قد تغيرت بعد الانتقال من فرانكفورت إلى ليفربول إذ أصبح يتم متابعتي أكثر بألف مرة، لكنني أتلقى ذلك بشكل إيجابي، إنه أمر رائع بالفعل، هذا هو المكان الذي كنت أريد أن أكون فيه".

صاحب الـ21 عاما بدأ مسيرته الاحترافية في ستاد ريمس، ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان، وتوج بلقب الدوري الفرنسي قبل انتقاله إلى فرانكفورت.