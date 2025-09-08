تيجاني ريندرز يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في أغسطس

حصد تيجاني ريندرز جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي عن شهر أغسطس.

وتفوق على منافسيه إرلينج هالاند وجون ستونز اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصويت الأول لموسم 2025-2026.

وانضم رايندرز إلى الفريق السماوي في يونيو 2025 قادما من نادي ميلان.

وقدّم لاعب الوسط الهولندي أداءً رائعًا في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة التي فاز فيها السماوي 4-0 على ولفرهامبتون.

وسجل البالغ من العمر 27 عامًا هدفًا وصنع مثله أمام الذئاب.

كما تألق أمام توتنام وبرايتون رغم الخسارة في المباراتين.

ولم يحصد هالاند الجائزة رغم أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.