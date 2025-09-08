تيجاني ريندرز يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في أغسطس

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 16:20

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

حصد تيجاني ريندرز جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي عن شهر أغسطس.

وتفوق على منافسيه إرلينج هالاند وجون ستونز اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصويت الأول لموسم 2025-2026.

وانضم رايندرز إلى الفريق السماوي في يونيو 2025 قادما من نادي ميلان.

أخبار متعلقة:
سوبوسلاي يتحدث عن شعور اللعب ضد كريستيانو رونالدو "بطل الطفولة" إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان 15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول

وقدّم لاعب الوسط الهولندي أداءً رائعًا في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة التي فاز فيها السماوي 4-0 على ولفرهامبتون.

وسجل البالغ من العمر 27 عامًا هدفًا وصنع مثله أمام الذئاب.

كما تألق أمام توتنام وبرايتون رغم الخسارة في المباراتين.

ولم يحصد هالاند الجائزة رغم أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي تيجاني ريندرز
نرشح لكم
إيكيتيكي: سأحدث مشكلة لسلوت رفقة إيزاك تيل: فرانك احترمني في إبلاغي باستبعادي من دوري الأبطال مانشستر سيتي يتوصل لتسوية بشأن قواعد الاستقرار المالي 15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة
أخر الأخبار
تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في الأهلي 16 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور وعبد القادر يشاركان في مباراة الأهلي ضد فريق شباب النادي 26 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يهزم منتخب الشباب وديا 35 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - الجزائر تتعادل مع غينيا وتقترب من التأهل 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعيين تامر عبد الحميد نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين في الزمالك ساعة | الدوري المصري
كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من أزمة ملابس مباراة مصر وبوركينا فاسو ساعة | الكرة المصرية
تقرير: القادسية يتوصل لاتفاق مع أوتافيو على عقده ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513020/تيجاني-ريندرز-يحصد-جائزة-أفضل-لاعبي-سيتي-في-أغسطس