تيجاني ريندرز يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في أغسطس
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 16:20
كتب : FilGoal
حصد تيجاني ريندرز جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي عن شهر أغسطس.
وتفوق على منافسيه إرلينج هالاند وجون ستونز اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي في التصويت الأول لموسم 2025-2026.
وانضم رايندرز إلى الفريق السماوي في يونيو 2025 قادما من نادي ميلان.
وقدّم لاعب الوسط الهولندي أداءً رائعًا في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة التي فاز فيها السماوي 4-0 على ولفرهامبتون.
وسجل البالغ من العمر 27 عامًا هدفًا وصنع مثله أمام الذئاب.
كما تألق أمام توتنام وبرايتون رغم الخسارة في المباراتين.
ولم يحصد هالاند الجائزة رغم أنه سجل 3 أهداف في أول 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.
نرشح لكم
إيكيتيكي: سأحدث مشكلة لسلوت رفقة إيزاك تيل: فرانك احترمني في إبلاغي باستبعادي من دوري الأبطال مانشستر سيتي يتوصل لتسوية بشأن قواعد الاستقرار المالي 15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة
أخر الأخبار
بيراميدز يهزم منتخب الشباب وديا 35 دقيقة | الكرة المصرية