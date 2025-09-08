بن رمضان على مقاعد بدلاء تونس أمام غينيا الاستوائية في مواجهة الحسم

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان

يجلس محمد بن رمضان لاعب الأهلي على مقاعد بدلاء منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية.

ويحل منتخب تونس ضيفا على غينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تشكيل المنتخب والذي شهد تواجد بن رمضان على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس الأولى تحت قيادة طولان.. منتخب مصر الثاني يفوز على تونس بصاروخية أفشة الهدف الدولي الأول منذ كأس العرب.. أفشة يسجل لمنتخب مصر في تونس ثلاثي مصاب.. في الجول يكشف أسباب غيابات منتخب مصر الثاني أمام تونس

وكان بن رمضان قد شارك أساسيا في مواجهة ليبيريا السابقة والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتم استبدال بن رمضان في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ويحتاج منتخب تونس تحقيق الفوز على غينيا الإستوائية من أجل حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس العالم.

إذ يحتاج نسور قرطاج لـ 3 نقاط فقط من الثلاث مواجهات المقبلة لحسم التأهل.

بينما ناميبيا تحتاج للفوز بجميع مبارياتها مع عدم حصول تونس على أكثر من نقطتين من الجولات المقبلة.

تونس بن رمضان
نرشح لكم
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال ساسي: ركزنا حتى اللحظة الأخيرة للتأهل لكأس العالم بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم الشيبي أساسي مع منتخب المغرب أمام زامبيا اتحاد الكرة ردا على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم ضد مصر.. والجميع أشاد بحسن التنظيم مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: حسام حسن طلب مواجهة البرازيل لكن في مارس وليس نوفمبر "بسبب الليزر والنشيد".. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى رسمية ضد نظيره المصري
أخر الأخبار
محمود مرعي يخضع لجراحة في الركبة 12 دقيقة | الدوري المصري
تيل: فرانك احترمني في إبلاغي باستبعادة من دوري الأبطال 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب وادي دجلة: تفاجئت من جمهور الزمالك.. ولا أعرف كيف سأقابل الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يتوصل لتسوية بشأن قواعد الاستقرار المالي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتظام ثلاثي الأهلي المصاب في التدريبات الجماعية 58 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - بالتساوي مع مبابي.. صلاح الأعلى تقييما في FC 26 ساعة | Gamers
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513018/بن-رمضان-على-مقاعد-بدلاء-تونس-أمام-غينيا-الاستوائية-في-مواجهة-الحسم