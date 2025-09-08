بن رمضان على مقاعد بدلاء تونس أمام غينيا الاستوائية في مواجهة الحسم

يجلس محمد بن رمضان لاعب الأهلي على مقاعد بدلاء منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية.

ويحل منتخب تونس ضيفا على غينيا الاستوائية ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تشكيل المنتخب والذي شهد تواجد بن رمضان على مقاعد البدلاء.

وكان بن رمضان قد شارك أساسيا في مواجهة ليبيريا السابقة والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتم استبدال بن رمضان في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ويحتاج منتخب تونس تحقيق الفوز على غينيا الإستوائية من أجل حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس العالم.

إذ يحتاج نسور قرطاج لـ 3 نقاط فقط من الثلاث مواجهات المقبلة لحسم التأهل.

بينما ناميبيا تحتاج للفوز بجميع مبارياتها مع عدم حصول تونس على أكثر من نقطتين من الجولات المقبلة.