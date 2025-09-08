15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أسماء 15 مرشحا لدخول لقاعة مشاهير الدوري.

وتضم قاعة المشاهير نخبة من أعظم اللاعبين والمدربين الذين أسهموا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق المسابقة عام 1992.

وتضم القائمة المختصرة لهذا العام 15 اسما يتم اختيار اسمين فقط لدخول قاعة المشاهير.

ويتنافس على دخول قاعة المشاهير كل من سيسك فابريجاس، وإدين هازارد، وسول كامبل، ومايكل كاريك، وجيرمين ديفو، وباتريس إيفرا، وليس فرديناند، وروبي فاولر، وجاري نيفيل، ومايكل أوين، وتيدي شيرينجهام، وديفيد سيلفا، ويايا توريه، وإدوين فان دير سار، ونيمانيا فيديتش.

ولعب أعضاء هذه القائمة المختصرة أكثر من 5000 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجلوا نحو 1000 هدف، وحققوا 44 لقبا للدوري مجتمعين.

ويمكن للجماهير التصويت لاختيار المرشحين للانضمام إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي حتى يوم الاثنين 15 سبتمبر، عبر موقع الرابطة أو التطبيق الخاص بها.

وستُعرض نتائج هذا التصويت على أعضاء قاعة المشاهير البالغ عددهم 24 عضوا، والذين سيتخذون القرار النهائي بشأن انضمام لاعبين اثنين إلى القائمة في عام 2025.

وتضم قاعة المشاهير التي بدأت عام 2021 حتى الآن 24 نجما.

سيتم الإعلان عن اللاعبين الجديدين المنضمين إلى قاعة المشاهير في حفل خاص يوم الثلاثاء 4 نوفمبر.