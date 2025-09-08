كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك

من المتوقع أن يصبح كاسبر هولماند مدربًا جديدًا لباير ليفركوزن، وفقا لجريدة كيكر.

وأوضح تقرير كيكر أن ليفركوزن توصل إلى اتفاق مبدئي مع المدرب الدنماركي.

وأضاف التقرير أن هناك رتوش أخيرة سيتم حسمها قبل الإعلان رسميا عن تولي المنصب.

أخبار متعلقة:
بارالمينيا القبرصي يضم لاعب منتخب الناشئين بعد تألقه مع المقاولون فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات

كان هولماند مدربا سابقا لمنتخب الدنمارك حتى 2024، كما درب ماينز في الدوري الألماني من قبل.

وفي حالة تولي المنصب سيخلف هولماند إريك تين هاج الذي أقيل من منصبه قبل أيام.

قبل أيام، أعلن نادي ليفركوزن الألماني إقالة المدرب الهولندي إريك تين هاج من منصبه بعد جولتين فقط من الدوري الألماني.

وجاءت إقالة تين هاج عقب خوض 3 مباريات رسمية فقط من النادي الإيطالي تحت قيادة المدرب الهولندي.

ولم ينجح ليفركوزن في تحقيق الفوز خلال أول جولتين بالدوري الألماني إذ تعادل في مباراة وخسر الأخرى.

وخسر ليفركوزن أمام هوفنهايم بالجولة الافتتاحية بينما تعادل أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لكل منهما.

ولم ينجح تين هاج في قيادة ليفركوزن لتحقيق سوى انتصار وحيد ضد سونيهوف في كأس ألمانيا.

وخلال 15 يوما فقط تمت إقالة تين هاج من منصبه.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

كاسبر هولماند باير ليفركوزن الدنمارك
نرشح لكم
مانشستر سيتي يتوصل لتسوية مع قواعد الاستقرار المالي ماركا: نيكو ويليامز يغيب لستة أسابيع بسبب الإصابة مدرب الدنمارك السابق يتولى تدريب ليفركوزن سوبوسلاي يتحدث عن شعور اللعب ضد كريستيانو رونالدو "بطل الطفولة" إقالة فرناندو سانتوس من تدريب منتخب أذربيجان ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يتوصل لتسوية مع قواعد الاستقرار المالي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
انتظام ثلاثي الأهلي المصاب في التدريبات الجماعية 13 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - بالتساوي مع مبابي.. صلاح الأعلى تقييما في FC 26 24 دقيقة | Gamers
مساعد مدرب تونس: ظهرنا بالمستوى المطلوب للتأهل لكأس العالم 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
بن رمضان: الجزيري أخبرني أننا سأسجل هدف تأهل تونس للمونديال 50 دقيقة | الوطن العربي
ساسي: ركزنا حتى اللحظة الأخيرة للتأهل لكأس العالم 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
بهدف قاتل أمام غينيا الاستوائية.. بن رمضان يقود تونس لكأس العالم 58 دقيقة | الوطن العربي
في الجول يكشف الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني لمباراة مصر ضد بوركينا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 مجموعة مصر - مركز بوركينا فاسو في أمان.. غينيا بيساو يتعادل مع سيراليون
/articles/513014/كيكر-مدرب-الدنمارك-السابق-يقترب-من-قيادة-ليفركوزن