فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول

يدرك فلوريان فيرتز صانع ألعاب ليفربول أن هدفه الرسمي الأول مع فريقه الجديد تأخر، وأكد سعيه للتسجيل قريبا.

وسجل فيرتز هدفا رائعا لمنتخب ألمانيا في الفوز على أيرلندا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بعد صيامه على التهديف مع فريقه الجديد منذ أن انضم إليه في الصيف.

وقال فيرتز في تصريحات للصحفيين: "موعد تسجيل هدفي الأول مع ليفربول؟ قد يستغرق الأمر بضع مباريات أخرى".

وأضاف "إنه دوري مختلف، وأسلوب لعب مختلف. كنت أعرف ذلك، وأنا سعيد بوجودي مع ليفربول".

وأكمل "متى سأسجل لأول مرة؟ لا أعرف، أتمنى أن يكون ذلك في المباراة القادمة. سأسجل في النهاية".

ويستعد ليفربول لملاقاة بيرنلي ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وصنع فيرتز هدفا في مباراة درع المجتمع أمام كريستال بالاس، قبل أن يغيب عن تقديم أي مساهمة تهديفية في المباريات الـ3 الأولى لليفربول في الدوري الإنجليزي.

وانضم فيرتز من باير ليفركوزن إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ116 مليون جنيه استرليني.

