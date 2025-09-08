بعد إقالته من السكة الحديد مودرن.. أيمن المزين يتولى قيادة مالية كفر الزيات

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 13:26

كتب : رضا السنباطي

أيمن المزين

أعلن مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات تعيين أيمن المزين مديرا فنيا للفريق.

ويأتي ذلك خلفا لإقالة منير عقيلة المدير الفني السابق.

وكانت قد تمت إقالة أيمن المزين منذ أيام من تدريب السكة الحديد مودرن.

وجاء ذلك بعد الخسارة أمام المنصورة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

ويبدأ المزين مهمته مع مالية كفر الزيات بمواجهة لافيينا في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وجاءت التغييرات الفنية بدوري المحترفين عقب 3 جولات كالآتي:

- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف.

- إقالة أيمن المزين من السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال.

- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين.

ويتقاسم فريقا أبو قير للأسمدة وبروكسي الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما.

بينما يتذيل السكة الحديد مودرن وبلدية المحلة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويأتي مالية كفر الزيات في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

دوري المحترفين أيمن المزين مالية كفر الزيات
