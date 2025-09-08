ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو

شارك ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد مع منتخب النمسا في مواجهة قبرص ليعود بعد فترة طويلة من الغياب.

ديفيد ألابا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويتمنى ألابا العودة مجددا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو.

وقال ديفيد ألابا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "هدفي مع ريال مدريد هو أن أشارك بالفترة المقبلة".

وتابع "أحرزت تقدما كبيرا بالفترة الأخيرة، ورسالتي لتشابي ألونسو أن يرى كيف سأؤدي في الفترة القادمة".

وخاض ألابا 70 دقيقة خلال مواجهة النمسا أمام قبرص.

ولم يشارك المدافع النمساوي في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأمضى ألابا وقتا عصيباً في مدريد بعد تعرضه في 2023 لإصابة في الرباط الصليبي بركبته اليسرى.

ورغم عودته بعد 13 شهرا من الغياب، فإن الإصابات كانت تلاحقه حتى هذا الصيف بشكل متلاحق.