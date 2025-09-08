ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 13:16

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - ريال مدريد

شارك ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد مع منتخب النمسا في مواجهة قبرص ليعود بعد فترة طويلة من الغياب.

ديفيد ألابا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويتمنى ألابا العودة مجددا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو.

وقال ديفيد ألابا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "هدفي مع ريال مدريد هو أن أشارك بالفترة المقبلة".

أخبار متعلقة:
تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد المرة الرابعة.. مبابي لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد

وتابع "أحرزت تقدما كبيرا بالفترة الأخيرة، ورسالتي لتشابي ألونسو أن يرى كيف سأؤدي في الفترة القادمة".

وخاض ألابا 70 دقيقة خلال مواجهة النمسا أمام قبرص.

ولم يشارك المدافع النمساوي في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.

وأمضى ألابا وقتا عصيباً في مدريد بعد تعرضه في 2023 لإصابة في الرباط الصليبي بركبته اليسرى.

ورغم عودته بعد 13 شهرا من الغياب، فإن الإصابات كانت تلاحقه حتى هذا الصيف بشكل متلاحق.

ريال مدريد ديفيد ألابا
نرشح لكم
كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي ديباي: فخور بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.. والمنتقدون لم ينجحوا في التخلص مني كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم مواعيد مباريات الإثنين 8 سبتمبر 2025.. مواجهات مثيرة بتصفيات إفريقيا لكأس العالم تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية
أخر الأخبار
15 مرشحا لدخول قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو 37 دقيقة | منتخب مصر
بارالمينيا القبرصي يضم لاعب منتخب الناشئين بعد تألقه مع المقاولون 49 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - انطلاقة الموسم.. الاتحاد المصري يعلن مواعيد الدور التمهيدي من دوري المرتبط ساعة | رياضات أخرى
فيرتز: كنت أعلم صعوبة الدوري الإنجليزي.. ولا أعرف متى سأسجل هدفي الأول مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إقالته من السكة الحديد مودرن.. أيمن المزين يتولى قيادة مالية كفر الزيات ساعة | القسم الثاني
ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 2 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 اليوم الأخير من الميركاتو - إيزاك إلى ليفربول وتعويض نيوكاسل وتدعيمات يوفنتوس
/articles/513008/ألابا-هدفي-المشاركة-مع-ريال-مدريد-وهذه-رسالتي-إلى-تشابي-ألونسو