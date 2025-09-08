ألابا: هدفي المشاركة مع ريال مدريد.. وهذه رسالتي إلى تشابي ألونسو
الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 13:16
كتب : FilGoal
شارك ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد مع منتخب النمسا في مواجهة قبرص ليعود بعد فترة طويلة من الغياب.
ديفيد ألابا
النادي : ريال مدريد
ويتمنى ألابا العودة مجددا للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو.
وقال ديفيد ألابا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "هدفي مع ريال مدريد هو أن أشارك بالفترة المقبلة".
وتابع "أحرزت تقدما كبيرا بالفترة الأخيرة، ورسالتي لتشابي ألونسو أن يرى كيف سأؤدي في الفترة القادمة".
وخاض ألابا 70 دقيقة خلال مواجهة النمسا أمام قبرص.
ولم يشارك المدافع النمساوي في أي مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.
وأمضى ألابا وقتا عصيباً في مدريد بعد تعرضه في 2023 لإصابة في الرباط الصليبي بركبته اليسرى.
ورغم عودته بعد 13 شهرا من الغياب، فإن الإصابات كانت تلاحقه حتى هذا الصيف بشكل متلاحق.
نرشح لكم
كيكر: مدرب الدنمارك السابق يقترب من قيادة ليفركوزن بلباو يعلن قرار "يويفا" بإيقاف ييراي ألفاريز لمدة 10 أشهر بسبب المنشطات مبابي: تلقيت ثلاثة عروض من الدوري الألماني سابقا.. وتعلمنا الكثير من الموسم الماضي ديباي: فخور بلقب الهداف التاريخي لمنتخب هولندا.. والمنتقدون لم ينجحوا في التخلص مني كيكر تفسر صعوبة تحقق شروط انضمام جاكسون لبايرن بشكل دائم مواعيد مباريات الإثنين 8 سبتمبر 2025.. مواجهات مثيرة بتصفيات إفريقيا لكأس العالم تصفيات كأس العالم - سداسية أخرى.. بلجيكا تدمر كازاخستان تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية