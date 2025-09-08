اتحاد الكرة ردا على شكوى إثيوبيا: أمر متوقع بسبب موقفهم ضد مصر.. والجميع أشاد بحسن التنظيم

رد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى الاتحاد الإثيوبي.

وتقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره المصري بسبب المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر إذاعة أون سبورت: "أي فريق بعد الخسارة يبحث عن أمور أخرى لتبرير خسارته، ونحن نستند لتقرير مراقب المباراة الذي أشاد بحسن التنظيم".

وأضاف "تم معاملة الجانب الإثيوبي بشكل أكثر من رائع حتى أننا وفرنا لهم عدد من التذاكر المجانية كنوع من الترحيب وتم تسليمها في الاجتماع الفني".

وشدد عزام "الاتحاد الإثيوبي يتهم الجماهير بأمور لم تحدث، وهذا وارد ومتوقع في ظل روحهم وموقفهم ضد مصر".

واختتم عزام تصريحاته "لم نسمع سوى الإشادة من السادة المراقبين بسبب التعامل مع المباراة باحترافية ودخول وخروج الجماهير والفرق بسلاسة كبيرة".

وكشف الاتحاد الإثيوبي أن شكواه تأتي بسبب استخدام الجماهير المصرية لـ "الليزر" خاصة خلال ركلتي جزاء مصر، بالإضافة لعدم احترام النشيد الوطني الإثيوبي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.