"بسبب الليزر والنشيد".. الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى رسمية ضد نظيره المصري

الإثنين، 08 سبتمبر 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

مصر ضد إثيوبيا - تصفيات كأس العالم

تقدم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نظيره المصري بسبب المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة.

وكان منتخب مصر قد تغلب على إثيوبيا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الإثيوبي أن شكواه تأتي بسبب استخدام الجماهير المصرية لـ "الليزر" خاصة خلال ركلتي جزاء مصر، بالإضافة لعدم احترام النشيد الوطني الإثيوبي.

وجاء بيان الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم كالآتي:

"يتقدم الاتحاد الإثيوبي بشكوى رسمية ضد نظيره المصري بسبب سوء السلوك الجسيم الذي حدث خلال مواجهة المنتخبين في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم".

"تم استخدام الليزر وبالأخص ضد حارس المرمى خلال ركلتي الجزاء من أجل تشتيت تركيزه وبالتالي المساس بمبدأ العدالة والنزاهة، ووفقا للوائح السلامة والأمن يعتبر استخدام الليزر محظورا وهو من مسؤولية الاتحادات المستضيفة للمباراة".

"لم يتم احترام النشيد الوطني السابق للمباراة بسبب صافرات وسخرية وأشكال أخرى من عدم الاحترام المسموع وهو أيضا ما ينتهك قانون التأديب للاتحاد الدولي".

"ونطالب بتنفيذ التدابير الصحيحة والعقوبات واتخاذ خطوات لتثقيف الاتحادات المضيفة ومؤيديها بشأن السلوك السليم خاصة عند الأناشيد الوطنية، نحن على ثقة من أن فيفا سيتعامل مع هذه المسألة بجدية وضمانات آمنة من أجل المنافسة العادلة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو في السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على بوركينا فاسو لخطف بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

وفاز منتخب مصر على إثيوبيا 2-0 ضمن تصفيات الجولة السابعة لتصفيات كأس العالم.

بذلك رفع الفراعنة رصيدهم إلى 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية.

وفازت بوركينا فاسو على جيبوتي ليصبح في رصيدها 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

بينما يذهب صاحب المركز الثاني إلى الملحق العالمي.

