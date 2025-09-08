تصفيات كأس العالم - هاتريك ميرينو الأول وهاتريك صناعة.. إسبانيا تسحق تركيا بسداسية

سحق منتخب إسبانيا مضيفه تركيا بستة أهداف دون رد في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم بيدري في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من نيكو ويليامز.

وفي الدقيقة 22 سجل ميكيل ميرينو بصناعة ميكيل أويارزابال.

وحل فيران توريس بدلا من نيكو ويليامز بسبب الإصابة في الدقيقة 44.

وأضاف ميرينو الثالث في الدقيقة 45+1 بعد تمريرة أخرى من أويارزابال.

وفي الدقيقة 53 سجل فيران توريس بصناعة لامين يامال.

ثم في الدقيقة 57 صنع يامال الهدف الذي أكمل به ميكيل ميرينو أول هاتريك في مسيرته.

وأخيرا اختتم بيدري السداسية في الدقيقة 62، بهاتريك صناعات أويارزابال.

الفوز رفع رصيد إسبانيا إلى 6 نقاط في الصدارة، يليها منتخب جورجيا الذي سحق بلغاريا 3-0 برصيد 3 نقاط.

أما تركيا فتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، وتتذيل بلغاريا المجموعة بلا نقاط.