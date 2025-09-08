هل أغلق الباب؟ موقف كوناتي من مفاوضات ليفربول

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن موقف ليفربول من تجديد عقد مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي.

وبحسب رومانو فإن ليفربول يواصل مفاوضة كوناتي، ولكن دون اتفاق حتى الآن.

ويبدو ذلك كرد فعل على معلومة أخرى تكشفت مؤخرا، وهي رغبة ريال مدريد في ضمه خلال الصيف الماضي.

وكانت عدة تقارير قد زعمت من قبل أن ريال مدريد قرر انتظار نهاية عقد كوناتي، بينما يقول رومانو إن ريال مدريد حاول ضمه في الصيف وليفربول هو من أغلق الباب.

وينتهي تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وانضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم السابق.

