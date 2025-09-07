تصفيات كأس العالم - جزر القمر تواصل القتال في المنافسة الأشرس بالفوز على إفريقيا الوسطى

في المباراة الوحيدة التي تلعب اليوم الأحد من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، تغلب منتخب جزر القمر على مضيفه إفريقيا الوسطى بهدفين دون رد.

سجل يوسف متشانجاما الهدف الأول في الدقيقة 20، من صناعة ميزيان ماوليدا.

وفي الدقيقة 39 أضاف ماوليدا الهدف الثاني بعد تمريرة من فايز سليماني.

المباراة تقام في مدينة مكناس المغربية، نظرا لعدم مطابقة ملاعب إفريقيا الوسطى للمواصفات.

بذلك ترفع جزر القمر رصيدها إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتا للمجموعة التاسعة.

غانا على الصدارة برصيد 16 نقطة، ومدغشقر في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما تأتي مالي في المركز الرابع بـ 12 نقطة.

مدغشقر تستضيف غدا -الاثنين- تشاد متذيلة المجموعة بنقطة واحدة.

بينما يصطدم المتصدر منتخب غانا مع منتخب مالي، في موقعة حاسمة بشأن المنافسة الرباعية على التأهل.

منتخب إفريقيا الوسطى خارج الحسابات بطبيعة الحال مع تبقي مباراتين فقط أمامه، و5 نقاط جمعها من 8 مباريات.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بينما ينافس الثاني على التأهل للملحق العالمي.