حارس في فريق ومدرب لنادي آخر.. يسجل ويصنع في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثالثة
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 20:29
كتب : رضا السنباطي
شهد دوري الدرجة الثالثة المصري حدثا غريبا بعدما سجل حارس مرمى فريق الجزيرة بمطروح هدفا وصنع آخر في مباراة لفريقه.
وفاز فريق الجزيرة بمطروح على اتحاد الضبعة بخمسة أهداف دون رد في دوري الدرجة الثالثة المصري.
وسجل ممدوح عبد القادر هدفا لفريقه الجزيرة بمطروح وصنع آخر.
وقال ممدوح عبد القادر لـFilGoal.com: "صنعت الهدف الأول لفريقي في المباراة، ثم سجلت الهدف الثاني بتسديدة من المرمى للمرمى بعدما لمحت حارس الفريق الخصم متقدما".
وأضاف "هذا الهدف هو الثاني في مسيرتي الكروية، وأتمنى أن أشارك في الدوري الممتاز".
وأتم تصريحاته "أعمل أيضا كمدرب للحراس في فريق دلفي مواليد 2010 و2011".
