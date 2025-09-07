تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي
الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 19:45
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس عن محاولة ريال مدريد الإسباني في ضم إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول.
إبراهيما كوناتي
النادي : ليفربول
وأشار رومانو أن ريال مدريد طلب من ليفربول التعاقد مع كوناتي في فترة الانتقالات الماضية.
إلا أن ليفربول رفض فكرة التفاوض على بيع مدافعه الفرنسي.
وقرر الإبقاء عليه في الموسم الجاري.
ورغم ذلك لا يزال ريال مدريد يضع كوناتي ضم قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الموسم المقبل.
وينتهي تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.
انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.
وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.
وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم السابق.
