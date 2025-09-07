تقرير: ليفربول رفض التفاوض مع ريال مدريد بشأن كوناتي

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 19:45

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس عن محاولة ريال مدريد الإسباني في ضم إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول.

وأشار رومانو أن ريال مدريد طلب من ليفربول التعاقد مع كوناتي في فترة الانتقالات الماضية.

إلا أن ليفربول رفض فكرة التفاوض على بيع مدافعه الفرنسي.

أخبار متعلقة:
سبورت: برشلونة يقترب من تجديد عقد جارسيا هاوسن: لاعبو برشلونة يسخرون من قراري بالانضمام لـ ريال مدريد رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون

وقرر الإبقاء عليه في الموسم الجاري.

ورغم ذلك لا يزال ريال مدريد يضع كوناتي ضم قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم الماضي، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم السابق.

ليفربول ريال مدريد إبراهيما كوناتي
نرشح لكم
رومانو: مفاوضات طرابزون ومانشستر بشأن أونانا تتقدم بسرعة 3 غرز في وجه هالاند بعد ارتطامه بباب حافلة منتخب النرويج لاوتارو: صلاح وحكيمي وديمبيلي الأقرب للكرة الذهبية العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا ديلي ميل: طرابزون يتفق مع مانشستر يونايتد على استعارة أونانا مدرب السويد: كان من الصعب إشراك إيزاك أمام سلوفينيا سبورت: مصائب ليفربول عند قوم فوائد.. برشلونة يطارد جيهي جواو بيدرو: إستيفاو من لاعب كرة القدم الشوارع.. وسيصبح مثل فينيسيوس
أخر الأخبار
الدرندلي: أتمنى أن يحضر الجمهور مباريات منتخب مصر 2 دقيقة | منتخب مصر
الرياضية: بانتظار الموافقة.. الشباب يتفق مع ياسين عدلي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
باستوني: جاتوزو عمل على تحسين عقليتنا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
الظهور الأول.. كارسنتي يشارك ويطرد في فوز رديف المصري على طلائع الجيش 25 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - الهداف التاريخي.. هولندا تهزم ليتوانيا في مباراة جنونية 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف من عبد الحميد معالي.. الزمالك يتعادل وديا مع النجوم 28 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - جزر القمر تواصل القتال في المنافسة الأشرس بالفوز على إفريقيا الوسطى 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
فيريرا يقرر تصعيد ثلاثي فريق الشباب لمران الفريق الأول 42 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/512965/تقرير-ليفربول-رفض-التفاوض-مع-ريال-مدريد-بشأن-كوناتي