رئيس بايرن الشرفي: جاكسون لن ينضم بشكل دائم.. وفولتماده لا يستحق 90 مليون

شدد أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ على أن نيكولاس جاكسون لن ينضم بشكل دائم.

وضم بايرن ميونيخ لاعب تشيلسي السابق على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء وفق شروط محددة في الصيف الماضي.

وقال هونيس لقناة سبورت 1: "نحن الفائزون الحقيقيون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ونشعر بالرضا، فريقنا قوي لكن لم يظهر قوته كثيرا".

وأضاف "كنا نود ضم فلوريان فيرتز لكن لن ندفع 150 مليون يورو أبدا من أجله".

وتابع "عرضنا 55 مليون يورو لضم نيك فولتماده لكن شتوتجارت طلب 75 مليون يورو وفي النهاية ذهب إلى نيوكاسل مقابل 90 مليون يورو وهو لا يستحق هذا المبلغ، ما يفعله نيوكاسل يشبه لعبة مونوبولي ولا علاقة له بكرة القدم".

وأكمل "تعاقدنا مع نيكولاس جاكسون مقابل 13.5 مليون يورو وليس 16.5 لأن اللاعب تنازل عن 3 ملايين يورو".

وأنهى حديثه قائلا: "بالتأكيد لن يتم تفعيل بند إلزامية الشراء لأن ذلك يتطلب لعبه 40 مباراة بشكل أساسي وهذا لن يحدث أبدا".

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة بالتساوي مع أينتراخت فرانكفورت وكولن.

