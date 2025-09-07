الصفاقسي يضم المثلوثي لمدة موسمين

أعلن نادي الصفاقسي ضم حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك السابق لمدة موسمين.

ورحل المثلوثي عن الزمالك بنهاية تعاقده في الموسم المنصرم.

وكشف نادي الصفاقسي بشكل رسمي اليوم الأحد عن التعاقد مع حمزة المثلوثي لاعب الفريق السابق لمدة موسمين.

وجمع الصفاقسي 4 نقاط خلال أول أربع جولات من الدوري التونسي من انتصار وتعادل وهزيمتين.

المدافع التونسي البالغ 32 عاما خاض الموسم الجاري 14 مباراة إذ تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في شهر يناير الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وبقميص الزمالك خاض 153 مباراة سجل 5 وصنع 6.

وساهم المثلوثي في تتويج الأبيض بـ 6 ألقاب منذ انضمامه في 2020 قادما من الصفاقسي.

وكان الصفاقسي تعاقد مع علي معلول الظهير الأيسر السابق للأهلي، في صفقة انتقال حر.

وعاد معلول للصفاقسي بعد 6 سنوات قضاهم مع النادي الأهلي.

ويستعد الصفاقسي لمواجهة الإفريقي يوم 12 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التونسي.