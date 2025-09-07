كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي

ألمح إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول إلى أن زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي يلح عليه من أجل الانضمام إليه في صفوف ريال مدريد.

وارتبط اسم كوناتي بالانتقال مجانا إلى ريال مدريد الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وقال كوناتي في تصريحات لقناة TF1: "هل يلح كيليان مبابي علي للانضمام إلى ريال مدريد؟ إنه يتصل بي كل ساعتين".

ويرفض الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول تجديد تعاقده مع الريدز بحسب تقارير عديدة.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن موقف كوناتي في حال الرحيل الصيف القادم بشكل مجاني.

وأفادت RMC أن المدافع الفرنسي قرر فقط الذهاب لريال مدريد في حال تمكن من الرحيل بشكل مجاني من الريدز.

ويهدف ريال مدريد فقط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي الصيف القادم لكن بشكل مجاني، ولا يريد النادي دفع أموال في هذه الصفقة التي تعتبر مهمة لريال مدريد لتعزيز دفاع الفريق.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

