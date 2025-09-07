خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا

الأحد، 07 سبتمبر 2025 - 13:50

كتب : أحمد الخولي

عماد النحاس - الأهلي × طلائع الجيش

يستعد فريق الأهلي تحت قيادة عماد النحاس لخوض مباراة ودية ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي في مسابقة الدوري بعد التوقف الدولي.

وكان عماد النحاس قد أوضح عقب تولي المسؤولية عن البحث بخوض مباراة ودية خلال التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يواجه شبابه غدا الإثنين ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدوري عقب التوقف الدولي.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه الرياضية: أهلي جدة يدرس عرض الشباب لضم مدافعه وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا

ويلعب الأهلي أمام إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم 2026.

بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

الأهلي عماد النحاس مباراة ودية
نرشح لكم
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه "أخطأت وأتقبل عقوبة النادي الكبيرة".. الونش يعتذر عما بدر منه خلال مواجهة وادي دجلة وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي خبر في الجول - بارون أوشينج يعود لتدريبات الزمالك بعد تعافيه من الإصابة مران الزمالك - فيريرا يستمر في تصحيح أخطاء اللاعبين عمر الغنيمي لـ في الجول: انتخابات سموحة نهاية العام في حالة وضع اللائحة الداخلية أحمد الشيخ: الفارق بين لاعبي الدوري المصري متقارب
أخر الأخبار
ديشامب يرد على باريس: لو كنت مكانهم لشعر بنفس الشعور.. وكنا على دراية بوضع ديمبيلي ودوي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة 11 دقيقة | كرة يد
الصفاقسي يضم المثلوثي لمدة موسمين 26 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع مدرب أجنبي.. والقائمة المرشحة 35 دقيقة | الدوري المصري
كوناتي مازحا: مبابي يتصل بي كل ساعتين من أجل الانضمام لريال مدريد 49 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا 58 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه ساعة | الدوري المصري
"أخطأت وأتقبل عقوبة النادي الكبيرة".. الونش يعتذر عما بدر منه خلال مواجهة وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512940/خبر-في-الجول-الأهلي-يستعد-لمواجهة-إنبي-بملاقاة-شبابه-وديا