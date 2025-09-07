خبر في الجول - الأهلي يستعد لمواجهة إنبي بملاقاة شبابه وديا

يستعد فريق الأهلي تحت قيادة عماد النحاس لخوض مباراة ودية ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبي في مسابقة الدوري بعد التوقف الدولي.

وكان عماد النحاس قد أوضح عقب تولي المسؤولية عن البحث بخوض مباراة ودية خلال التوقف الدولي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يواجه شبابه غدا الإثنين ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدوري عقب التوقف الدولي.

ويلعب الأهلي أمام إنبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويتواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل ‏كوكا ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس ‏العالم 2026.

بينما يتواجد الثلاثي حسين الشحات وكريم فؤاد ومحمد مجدي أفشة مع المنتخب الذي يشارك في منافسات بطولة كأس العرب، فيما سافر أشرف ‏داري وأليو ديانج للانضمام لمنتخبي المغرب ومالي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل كالآتي:

عماد النحاس - قائم بأعمال المدير الفني

عادل مصطفى - مدرب عام

محمد نجيب - مدرب مساعد

عبد الرحمن عيسى - مدرب الأحمال

أمير عبد الحميد - مدرب حراس مرمى

وليد صلاح الدين - مدير الكرة

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.