مصدر من الأهلي لـ في الجول: داري يعود إلى القاهرة الأحد.. وفحوصات طبية جديدة لتحديد موقفه

يعود أشرف داري مدافع الأهلي ومنتخب المغرب إلى القاهرة اليوم الأحد لحسم موقفه من الغياب خلال الفترة المقبلة.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وغادر أشرف داري معسكر منتخب المغرب أمس الأربعاء بسبب الإصابة.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "أشرف داري يعود إلى القاهرة اليوم الأحد ويخضع لفحص طبي جديد لتحديد مدة غيابه والبرنامج التأهيلي".

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن سبب استبعاد داري هو الإصابة في العضلة الضامة الخلفية والتي تحتاج لراحة 3 أسابيع.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على النيجر في الجولة السابقة من التصفيات.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات.

وتعرض داري للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتم استبدال داري وقتها في الشوط الأول بسبب الإصابة.