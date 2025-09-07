لاوتارو: صلاح وحكيمي وديمبيلي الأقرب للكرة الذهبية

يرى لاوتارو مارتينيز قائد إنتر أن محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول أحد أبرز المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم.

وينافس صلاح على الجائزة مع 29 لاعبا.

وقال لاوتارو مارتينيز في تصريحات لمجلة فرانس فوتبول: "من يستحق الكرة الذهبية؟ باريس سان جيرمان لديه الكثير من المرشحين".

وأضاف "واحد فقط قد يفوز بها، ربما أشرف حكيمي أو عثمان ديمبيلي، أما البقية، فأنا معجب جدا بمحمد صلاح".

وتابع الدولي الأرجنتيني "محمد صلاح قدم موسما رائعا في الدوري الإنجليزي، وتوج باللقب، وهو لاعب مثير للاهتمام حقًا".

صلاح واحد من ثنائي عربي ينافس على الجائزة مع أشرف حكيمي نجم المغرب وباريس سان جيرمان.

ويتواجد مع الدولي المصري زميليه فيرجيل فان دايك وأليكسيس ماك أليستر.

بالإضافة إلى زميله الجديد فلوريان فيرتز صانع ألعاب ألمانيا وباير ليفركوزن السابق.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال

وغاب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن القائمة رغم تألقه على مدار الموسم مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي.

وذلك على الرغم من تسجيله 28 هدفًا وصناعة 17 في الموسم الماضي.

في حفل الموسم الماضي احتل محمد صلاح المركز 11 في القائمة النهائية لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم.

ويعد هذا المركز هو الأكثر تراجعا لـ محمد صلاح منذ أن بدأ المنافسة في سباق الكرة الذهبية.

وكان أفضل مركز لـ محمد صلاح في ترتيب اللاعبين الأفضل في العالم بحفل الكرة الذهبية في عام 2019 عندما احتل المركز الخامس.

وكرر صلاح المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين بحفل الكرة الذهبية في عام 2022 الماضي.

وقاد النجم المصري فريقه ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.