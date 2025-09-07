كانسيلو: الدوري السعودي ليس سهلا وستدرك ذلك عندما تلعب هناك

يرى جواو كانسيلو ظهير الهلال السعودي ومنتخب البرتغال أن الدوري السعودي ليس سهلا كما يظن البعض.

وأشاد كانسيلو بقوة الدوري السعودي وتطوره خلال الفترة الأخيرة عكس ما يظنه البعض في أوروبا.

وقال كانسيلو في تصريحات لصحيفة ريكورد البرتغالية: "الدوري السعودي ليس سهلا كما يظن البعض".

وشدد "لن تدرك ذلك إلا عندما تلعب هناك، فالمستوى يتطور يوما بعد يوم".

وأضاف كانسيلو "تحتى اللاعبون العرب أصبحوا أكثر استعدادا لمواجهتنا".

واختتم كانسيلو تصريحاته "أنا وعائلتي سعداء هناك في السعودية".

وكان كانسيلو قد سجل هدفا في انتصار البرتغال على أرمينيا بخمسة أهداف دون مقابل بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وانتقل كانسيلو إلى الهلال في صيف 2024 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك كانسيلو في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي مع الهلال والتي تغلب فيها الفريق على الرياض بهدفين دون مقابل.

وبشكل عام خاض كانسيلو 40 مباراة مع الهلال في مختلف المسابقات وساهم في 14 هدفا.

ونجح كانسيلو في تسجيل هدفين وصناعة 12 آخرين.