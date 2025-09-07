مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين

شدد إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا أنه ينتظر التشخيص النهائي لفيكتور أوسيمين.

وتعرض أوسيمين لاعب النسور الخضراء لإصابة ضد رواندا.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسع رواندي بهدف دون في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شيل للصحفيين عقب المباراة: "لا أعلم بعد طبيعة إصابة فيكتور أوسيمين".

وأتم "اللاعب يشعر بألم في كاحله وسنرى الأمر اليوم التالي بعد المشاورة مع الطبيب".

وتعرض لاعب جالاتاسراي لإصابة في الدقيقة 35 مما أدت إلى خروجه ودخول سيريل ديسيرس.

والتوت قدم أوسيمين أثناء ركضه لذلك لم يتمكن من إكمال اللقاء.

وسجل تولو أروكوداري هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نيجيريا للنقطة العاشرة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض محتل المركز الثاني لملحق للتأهل.