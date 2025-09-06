العلامة الكاملة.. إنجلترا تهزم أندورا

فاز منتخب إنجلترا على ضيفه أندورا بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتغلب منتخب إنجلترا على أندورا ليصل إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة الـ11.

وأقيمت المباراة في ملعب فيلا بارك الخاص بفريق أستون فيلا.

بينما يظل أندورا في المركز الأخير دون نقاط.

ويأتي منتخب صربيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم ألبانيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ولاتفيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تقدم منتخب إنجلترا في الدقيقة 25 بهدف ذاتي سجله منتخب أندورا بالخطأ في مرماه.

وأضاف ديكلان رايس الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من رييس جيمس.

ويلعب منتخب إنجلترا في الجولة المقبلة ضد صربيا.

