بذكريات الهتاف لغريمه.. رونالدو يتخطى ميسي في فوز البرتغال على أرمينيا
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 21:27
كتب : FilGoal
سحق منتخب البرتغال منافسه أرمينيا بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل كريستيانو رونالدو (2) وجواو فيليكس (2) وجواو كانسيلو.
وتخطى رونالدو منافسه ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين في عدد الأهداف المسجلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
ووصل رونالدو للهدف 38 ليكون في المركز الثاني في قائمة هدافي تصفيات كأس العالم في التاريخ.
ويأتي ميسي في المركز الثالث برصيد 36 هدفا، بينما يتصدر كارلوس رويز لاعب منتخب جواتيمالا القائمة بتسجيله 39 هدفا.
وتمكن رونالدو من تخطي ميسي في ذكرى هتاف الجماهير الأرمينية باسم ميسي لاستفزاز اللاعب البرتغالي.
وواجه رونالدو رفقة البرتغال خصمه أرمينيا في 2015 وظلت جماهير أرمينيا في الهتاف باسم ميسي ليسجل رونالدو هاتريك.
وافتتح فيليكس التسجيل في الدقيقة العاشرة قبل أن يضاعف رونالدو النتيجة في الدقيقة 21.
ثم سجل كانسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 32 وعاد رونالدو لإحراز هدفه الثاني والرابع للبرتغال في الدقيقة 46.
وأنهى فيليكس الأهداف في الدقيقة 61.
ويتواجد منتخب المجر وأيرلندا وأرمينيا رفقة البرتغال في المجموعة.