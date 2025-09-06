سلة - إيهاب أمين: أتمنى الاستمرار في الأهلي حتى نهاية مسيرتي

أعرب إيهاب أمين لاعب فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده.

وأعلن الأهلي منذ أيام تجديد تعاقد إيهاب أمين بشكل رسمي حتى 2028. (طالع التفاصيل)

وقال إيهاب أمين عبر الموقع الرسمي لـ الأهلي: "أدين بالفضل لجماهير الأهلي فيما وصلت إليه،وسأقاتل من أجل إسعادهم بتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق"

وأضاف "الاستمرار داخل الأهلي شرف كبير، وأريد البقاء داخل جدرانه حتى ختام مسيرتي مع كرة السلة".

وشدد "أمامنا تحديات صعبة خلال الفترة المقبلة، وقادرون على تخطي هذه المرحلة، خاصة بعد التعاقد مع مدرب كبير مثل لينوس، كما أننا سنشارك هذا الموسم في بطولة إفريقيا، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل التتويج بها والعودة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وأتم "بالنسبة إلينا كلاعبين لن ندخر جهدًا من أجل إسعاد الملايين من الجماهير التي اعتدنا منها على التشجيع والمؤازرة، والوقوف دائما في ظهر النادي".

ويقضي إيهاب أمين موسمه السابع مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب مع الأهلي بعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة لبطولة الدوري الإفريقي BAL والبطولة العربية للأندية.