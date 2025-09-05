كرة سلة - كما انفرد في الجول.. الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين

أعلن النادي الأهلي عن تجديد تعاقد نجم فريق كرة السلة إيهاب أمين.

ووقع أمين على عقد جديد يمتد حتى 2028.

وقال أمين في فيديو الإعلان عن تجديده: "مكمل في بيتي.. الرحلة مستمرة".

وكان تعاقد اللاعب مع الأهلي قد انتهى بنهاية الموسم المنقضي، بعدما جدد من قبل لمدة 3 مواسم في 2022.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب أمين قد تواجد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة يوم الثلاثاء الماضي من أجل التوقيع.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن الأهلي قد توصل لاتفاق مع إيهاب أمين هذا الشهر ويتبقى التوقيع على العقود بشكل رسمي.

وكشفت قناة الأهلي في وقت سابق على لسان إيهاب أمين أن اللاعب ينفي الشائعات المثارة بشأن طلباته خلال مفاوضات التجديد مع الأهلي.

وأشارت القناة إلى اعتراف إيهاب أمين بوجود خلافات في بعض البنود لكن عكس المثار.

وشدد اللاعب على رغبته في الاستمرار مع النادي الأهلي بسبب الجماهيرية التي يتمتع بها والشعبية التي تلقاها بعد انضمامه للفريق.

بينما كشفت قناة الأهلي عن تدخل من محمود الخطيب رئيس النادي الذي طلب الحصول على كافة طلبات إيهاب أمين مكتوبة.

ويقضي إيهاب أمين موسمه السابع مع الأهلي بعدما انضم في 2019 قادما من صفوف سبورتنج بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وتوج اللاعب مع الأهلي بعديد الألقاب بقميص الأهلي منذ انضمامه أبرزها الدوري والكأس والسوبر المحلي بالإضافة لبطولة الدوري الإفريقي BAL والبطولة العربية للأندية.