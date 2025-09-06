لويس دياز: انضممت للنادي المناسب.. وسأواصل العمل بجد

شدد لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ أنه انضم للنادي المناسب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وضم بايرن ميونيخ اللاعب الكولومبي قادما من ليفربول مقابل 75 مليون يورو.

وقال دياز للصحفيين: "من المميز دائما اللعب لناد كبير، وبايرن ميونيخ يعد من الأندية الكبيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "سعيد جدا لانضمامي للفريق المناسب وللمجموعة المناسبة، سأواصل العمل بجد وبتواضع والتركيز على ما هو قادم".

ويمتد عقد دياز مع بايرن ميونيخ حتى 2029.

وانضم دياز إلى ليفربول قادمًا من نادي بورتو عام 2022 مقابل 54 مليون يورو.

وشارك دياز مع ليفربول في 148 مباراة رسمية مسجلا 41 هدفًا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وفاز دياز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول الموسم الماضي.

كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس السوبر الإنجليزي مرة واحدة.

