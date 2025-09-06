عاد للبرازيل.. جريميو يعلن ضم ويليان

أعلن نادي جريميو تعاقده مع ويليان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فولام.

وانتهى تعاقد ويليان مع فولام في الصيف الماضي.

وأشار النادي البرازيلي إلى أن عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يمتد حتى نهاية ديسمبر 2026.

وقضى ويليان الموسم الماضي رفقة فولام وأولمبياكوس.

وعاد ويليان إلى البرازيل مرة أخرى بعدما ترك كورينثيانز في صيف 2022.

ويعتبر جريميو النادي الثالث الذي ينضم له ويليان في البرازيل إذ لعب في صفوف ماويانسي وكورينثيانز.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنجي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.