عاد للبرازيل.. جريميو يعلن ضم ويليان

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 19:32

كتب : FilGoal

ويليان

أعلن نادي جريميو تعاقده مع ويليان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فولام.

وانتهى تعاقد ويليان مع فولام في الصيف الماضي.

وأشار النادي البرازيلي إلى أن عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاما يمتد حتى نهاية ديسمبر 2026.

أخبار متعلقة:
اسكواش - الأهرامات تستضيف أولى بطولات الموسم الدولي بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية مشاركة أولى لـ إبراهيم عادل.. الجزيرة يخسر من خورفكان في افتتاح الدوري الإماراتي يد - فيزبريم يعلن تولي يحيى الدرع قيادة الفريق بالموسم الجديد

وقضى ويليان الموسم الماضي رفقة فولام وأولمبياكوس.

وعاد ويليان إلى البرازيل مرة أخرى بعدما ترك كورينثيانز في صيف 2022.

ويعتبر جريميو النادي الثالث الذي ينضم له ويليان في البرازيل إذ لعب في صفوف ماويانسي وكورينثيانز.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنجي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

ويليان ميركاتو جريميو فولام
نرشح لكم
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا الاستقلال الإيراني يتعاقد مع مهاجم برشلونة السابق الصفقة السابعة.. النصر يتعاقد مع هارون كمارا تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش الحزم السعودي يتمم اتفاقه مع مدافع الوداد ديلي ميل: طرابزون يتفق مع مانشستر يونايتد على استعارة أونانا لا جازيتا ديلو سبورت: عام بدون كرة.. ميلان يتفاوض مع أوريجي لفسخ تعاقده القناة لـ في الجول: حددنا قيمة بيع ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
مدرب نيجيريا: ننتظر التشخيص النهائي لـ أوسيمين ساعة | الكرة الإفريقية
باريس سان جيرمان يعلن طبيعة إصابة ديمبيلي ودوي ومدة غيابهما ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل أسد الحملاوي: الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي ساعة | الكرة المصرية
طولان يوضح سبب اللعب بدون جناحين ضد تونس ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقد هويلوند 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الفرنسي الثالث.. أهلي جدة يتفوق على تشيلسي ويضم أتانجا 2 ساعة | سعودي في الجول
مدرب كريمونيزي: فاردي جائع لتحقيق المزيد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
محمد كوفي: حسام وإبراهيم أصدقائي.. وصلاح ومرموش الأخطر في منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
/articles/512893/عاد-للبرازيل-جريميو-يعلن-ضم-ويليان