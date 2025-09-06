مدرب السويد: كان من الصعب إشراك إيزاك أمام سلوفينيا

أوضح جون دال توماسون المدير الفني لمنتخب السويد سبب عدم مشاركة ألكسندر إيزاك أمام سلوفينيا في تصفيات كأس العالم.

وتعادل منتخب السويد مع سلوفينيا بهدفين لكل فريق في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولم يشارك إيزاك المنضم مؤخرا إلى ليفربول في المباراة.

وقال جون دال توماسون عقب المباراة للصحفيين: "إشراك إيزاك كبديل أمام سلوفينيا كان سيشكل مخاطرة كبيرة عليه ولذلك لم ندفع به في المباراة".

وأضاف "كنا نتمنى إشراك إيزاك والجميع يرغب في ذلك لكنه لم يتدرب سوى 3 مرات فقط ولم يشارك في أي تديبات تحضيرية للموسم أو أي مباراة، وبالتالي مشاركته ستكون مخاطرة".

وأتم تصريحاته "علينا أن نحسن التعامل مع إيزاك على المدى القصير والطويل، وأتمنى أن يشارك معنا في المباراة المقبلة ضد كوسوفو".

وانتقل إيزاك إلى ليفربول قادما من نيوكاسل في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني.

ويلعب منتخب السويد ضد كوسوفو يوم الإثنين المقبل.