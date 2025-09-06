القناة لـ في الجول: حددنا قيمة بيع ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 15:19

كتب : رضا السنباطي

التشادي عبد العزيز ساندي - غانا

حدد نادي القناة قيمة بيع لاعبه التشادي عبد العزيز ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم 2026.

وخطف منتخب تشاد تعادلا قاتلا مع غانا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال بهدف لكل فريق بمشاركة لاعب القناة.

وقال محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة لـ FilGoal.com: "بعد تواصل عدد من الوكلاء مع إدارة النادي، حددنا 200 ألف دولار للموافقة على بيع ساندي الذي تألق ضد غانا".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة تصفيات كأس العالم - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تضمن الصدارة برباعية ضد جنوب السودان تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها

وأضاف "اللاعب قدما مستوى راقي خلال 59 دقيقة أمام نجوم شاركوا في كبار الأندية الأوروبية".

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة مدغشقر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة التصفيات.

ويتصدر منتخب غانا الترتيب برصيد 16 نقطة قبل استضافة مالي صاحبة الـ 10 نقاط والمركز الرابع في الجولة المقبلة.

ويحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن غانا المتصدرة.

فيما يتذيل منتخب تشاد الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

القناة دوري المحترفين تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
دوري المحترفين - الترسانة يتعادل مع القناة.. وتعثر بلدية المحلة دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط دوري المحترفين - عمرو الدسوقي مدير للكرة بنادي السكة الحديد مودرن النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس دوري المحترفين - الضيوف ينتصرون في 3 مباريات بافتتاح الجولة الثانية القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز بإجمالي 4000 مباراة.. اتحاد الكرة يحدد الأندية المعفاة من بدلات الحكام أول التغييرات الفنية.. بلدية المحلة لـ في الجول: استقالة حسام عبد العال وتعيين أحمد عبد الرؤوف
أخر الأخبار
أهلي جدة يفتح ملف تجديد ديميرال 5 دقيقة | سعودي في الجول
آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يسافر إلى بوركينا فاسو على متن طائرة خاصة 22 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: إصابة دوي في ربلة الساق.. ومدة غيابه المحتملة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد صبحي: هدفنا التأهل إلى كأس العالم في مباراة بوركينا 35 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: إشبيلية ينافس إلتشي على ضم زياش 37 دقيقة | الوطن العربي
للمرة الثالثة.. تياجو ألكانتارا وافق على الانضمام لجهاز فليك 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحزم السعودي يتمم اتفاقه مع مدافع الوداد 56 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512870/القناة-لـ-في-الجول-حددنا-قيمة-بيع-ساندي-بعد-تألقه-ضد-غانا-في-تصفيات-كأس-العالم