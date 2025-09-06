القناة لـ في الجول: حددنا قيمة بيع ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم

حدد نادي القناة قيمة بيع لاعبه التشادي عبد العزيز ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم 2026.

وخطف منتخب تشاد تعادلا قاتلا مع غانا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال بهدف لكل فريق بمشاركة لاعب القناة.

وقال محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة لـ FilGoal.com: "بعد تواصل عدد من الوكلاء مع إدارة النادي، حددنا 200 ألف دولار للموافقة على بيع ساندي الذي تألق ضد غانا".

وأضاف "اللاعب قدما مستوى راقي خلال 59 دقيقة أمام نجوم شاركوا في كبار الأندية الأوروبية".

ويستعد منتخب تشاد لمواجهة مدغشقر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثامنة التصفيات.

ويتصدر منتخب غانا الترتيب برصيد 16 نقطة قبل استضافة مالي صاحبة الـ 10 نقاط والمركز الرابع في الجولة المقبلة.

ويحتل منتخب مدغشقر المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن غانا المتصدرة.

فيما يتذيل منتخب تشاد الترتيب برصيد نقطة وحيدة.