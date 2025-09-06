آس: إصابة جافي ستمتد لأكثر من المتوقع
السبت، 06 سبتمبر 2025 - 14:26
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مدة غياب المتوقعة لجافي لاعب برشلونة.
ويعاني جافي من آلام في الركبة وهي نفس الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في فترة سابقة.
وفقا لآس فإن مدة غياب اللاعب ستطول عن المدة المتوقعة وقد تمتد لبداية شهر أكتوبر المقبل.
وقد يعود جافي قبل مواجهة باريس سان جيرمان ببداية الشهر.
وكان فرينكي دي يونج أيضا قد تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب هولندا وعاد لبرشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية.
وأشارت آس إلى أن إصابة دي يونج بسيطة وقد لا يغيب عن مواجهة فالنسيا.
ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.
وكان برشلونة قد فاز في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.
نرشح لكم
تعدت 90 مليون.. كيف استغل برشلونة مستبعديه في الميركاتو الصيفي آس تكشف الموعد المحتمل لعودة بالدي مع برشلونة للمرة الثالثة.. تياجو ألكانتارا وافق على الانضمام لجهاز فليك سبورت: برشلونة لن يجدد عقد ليفاندوفسكي.. والبديل من داخل النادي برشلونة يسجل روني بردغجي ضمن قائمة الفريق الأول ماستانتونو: ميسي أراد قتلي بسبب تلك الفرصة برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو سبورت: مصائب ليفربول عند قوم فوائد.. برشلونة يطارد جيهي