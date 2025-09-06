آس: إصابة جافي ستمتد لأكثر من المتوقع

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

جافي

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مدة غياب المتوقعة لجافي لاعب برشلونة.

ويعاني جافي من آلام في الركبة وهي نفس الركبة التي أجرى بها عملية الرباط الصليبي في فترة سابقة.

وفقا لآس فإن مدة غياب اللاعب ستطول عن المدة المتوقعة وقد تمتد لبداية شهر أكتوبر المقبل.

وقد يعود جافي قبل مواجهة باريس سان جيرمان ببداية الشهر.

وكان فرينكي دي يونج أيضا قد تعرض للإصابة خلال معسكر منتخب هولندا وعاد لبرشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية.

وأشارت آس إلى أن إصابة دي يونج بسيطة وقد لا يغيب عن مواجهة فالنسيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان برشلونة قد فاز في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.

جافي برشلونة الدوري الإسباني
