الزاكي: المغرب كانت سيفوز على النيجر بدون الركراكي

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 12:30

الحارس الأسطوري للمغرب ومايوركا الإسباني، ومدرب أسود الأطلس سابقا

يرى بادو الزاكي المدير الفني لـ النيجر أن الخسارة من المغرب بخماسية كانت ستحدث دون حضور وليد الركراكي أيضا.

وانتصر منتخب المغرب بقيادة الركراكي على النيجر بنتيجة 5-0 وتأهلت رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويقود الزاكي حارس المغرب التاريخي تدريب منتخب النيجر، وقال في تصريحات نقلتها المواقع المغربية: "المقارنة مع الركراكي؟ لا يوجد أستاذ وتلميذ في هذه المباراة، الركراكي ليس تلميذي، وأنا لست أستاذا له. هو مدرب شاب في مسار تصاعدي، نحترمه ونفتخر بما يقدمه".

وأضاف "صراحة، المنتخب المغربي كان سيفوز اليوم حتى دون حضور الركراكي نفسه، بالنظر إلى القائمة وجودة اللاعبين".

وأتم "سنسافر من الدار البيضاء نحو لاجوس (نيجيريا)، ثم إلى أديس أبابا (إثيوبيا)، ثم زنجبار، لنصل مساء الأحد للقاء تنزانيا! تخيلوا لو أن مباراة المغرب كانت الثانية، ربما لم نكن لنلعبها أو كنا سنخسر بـ 10 أو 12 هدفا".

ويحتل منتخب النيجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط بفارق 4 نقاط عن تنزانيا صاحبة المركز الثاني.

وحسم منتخب المغرب تأهله لكأس العالم بعدما رفع رصيده لـ 18 نقطة في الصدارة.

وسبق أن درب الزاكي منتخب المغرب في الفترة من 2002 وحتى 2005 ثم في ولاية ثانية في الفترة من 2014 وحتى 2016.

ويتولى الزاكي تدريب النيجر منذ ديسمبر 2023 ولم يستطع قيادة المنتخب للتأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب إذ خسر بطاقة التأهل بفارق نقطة عن السودان.

ويعد الزاكي الحارس الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا في 1986.

