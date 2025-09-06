الركراكي: حكيمي لعب مصابا ضد النيجر.. وهذا ما أطلبه من الجمهور في أمم إفريقيا

أبدى وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب فخره بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على النيجر بنتيجة 5-0.

وانتصر منتخب المغرب وضمن صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة قادته ليكون أول منتخب إفريقي يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال المدير الفني لـ منتخب المغرب في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بالتأهل لكأس العالم خاصة في ملعب الأمير عبد الله وفي هذه الأجواء الرائعة، سجلنا 5 أهداف واستغللنا المساحات بعد طرد لاعب النيجر".

وأضاف "أحلم كمغربي دائما بالوصول لكأس العالم، وأمامنا لقاء صعب ضد زامبيا، وستكون فرصة لإراحة بعض اللاعبين مثل أشرف حكيمي الذي لعب مصابا وسنمنح الفرصة للاعبين جدد".

وأكمل "نائل العيناوي بدوره كان متميزا بأسلوب لعبه المختلف، وستكون المنافسة كبيرة بين جميع اللاعبين، الأهم أننا عائلة واحدة لا فرق بين الأساسيين والبدلاء".

وأتم "سنحتاج نوعية خاصة من الجماهير، المباريات في أمم إفريقيا لن تكون سهلة، سنحتاج من يشجع إلى آخر دقيقة في وقت المباريات الصعبة، ونأمل أن نتوج باللقب".

وتأهل منتخب المغرب لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وحقق منتخب المغرب أبرز إنجاز عربي وإفريقي في كأس العالم 2025 بالوصول للمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

وسيلتقي منتخب المغرب يوم الثلاثاء المقبل مع زامبيا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.