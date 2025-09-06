الركراكي: حكيمي لعب مصابا ضد النيجر.. وهذا ما أطلبه من الجمهور في أمم إفريقيا

السبت، 06 سبتمبر 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

أبدى وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب فخره بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على النيجر بنتيجة 5-0.

وانتصر منتخب المغرب وضمن صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة قادته ليكون أول منتخب إفريقي يتأهل للنسخة المقبلة من كأس العالم.

وقال المدير الفني لـ منتخب المغرب في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بالتأهل لكأس العالم خاصة في ملعب الأمير عبد الله وفي هذه الأجواء الرائعة، سجلنا 5 أهداف واستغللنا المساحات بعد طرد لاعب النيجر".

أخبار متعلقة:
مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026 تقرير مغربي: داري يغادر معسكر المنتخب.. ومدة الغياب المتوقع النحاس: ندرس خوض مباراة ودية بفترة التوقف الدولي.. ومنتخب المغرب طمأننا على إصابة داري

وأضاف "أحلم كمغربي دائما بالوصول لكأس العالم، وأمامنا لقاء صعب ضد زامبيا، وستكون فرصة لإراحة بعض اللاعبين مثل أشرف حكيمي الذي لعب مصابا وسنمنح الفرصة للاعبين جدد".

وأكمل "نائل العيناوي بدوره كان متميزا بأسلوب لعبه المختلف، وستكون المنافسة كبيرة بين جميع اللاعبين، الأهم أننا عائلة واحدة لا فرق بين الأساسيين والبدلاء".

وأتم "سنحتاج نوعية خاصة من الجماهير، المباريات في أمم إفريقيا لن تكون سهلة، سنحتاج من يشجع إلى آخر دقيقة في وقت المباريات الصعبة، ونأمل أن نتوج باللقب".

وتأهل منتخب المغرب لكأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وحقق منتخب المغرب أبرز إنجاز عربي وإفريقي في كأس العالم 2025 بالوصول للمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع.

وسيلتقي منتخب المغرب يوم الثلاثاء المقبل مع زامبيا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

المغرب تصفيات كأس العالم وليد الركراكي
نرشح لكم
الزاكي: المغرب كانت سيفوز على النيجر بدون الركراكي تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة الثالثة تواليا .. المغرب أول المتأهلين من إفريقيا إلى كأس العالم 2026 مجموعة مصر – بمشاركة سيمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي بخماسية تصفيات كأس العالم - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تضمن الصدارة برباعية ضد جنوب السودان تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع لمواجهة تونس - ثلاثي وسط.. والشحات ومروان حمدي بالهجوم 59 دقيقة | منتخب مصر
الزاكي: المغرب كانت سيفوز على النيجر بدون الركراكي ساعة | الكرة الإفريقية
باستوني: جاتوزو أعطانا الصفعة التي كنا بحاجة إليها ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: لا أفكر في لقب الهداف التاريخي لـ فرنسا.. وهذا ما حدث بسبب الجشع ساعة | الكرة الأوروبية
ديشامب عن إصابة ديمبيلي: من المؤسف تعرضه للإصابة مجددا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جاتوزو: نحن غير محظوظين لوجود إسرائيل في مجموعتنا.. ويؤلمني ما يحدث للأطفال والمدنيين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الركراكي: حكيمي لعب مصابا ضد النيجر.. وهذا ما أطلبه من الجمهور في أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
إيقاف سواريز وبوسكيتس بسبب أحداث نهائي كأس الدوريات 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512857/الركراكي-حكيمي-لعب-مصابا-ضد-النيجر-وهذا-ما-أطلبه-من-الجمهور-في-أمم-إفريقيا