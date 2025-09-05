في الجول يكشف تفاصيل إصابة بارون أوشينج في تدريبات الزمالك

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 23:44

كتب : FilGoal

بارون أوشينج - لاعب منتخب كينيا للشباب

تعرض الكيني بارون أوشينج للإصابة خلال تدريباته مع فريق نادي الزمالك.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك طلب من اتحاد الكرة معرفة موفقه من قيد الكيني. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن بارون أوشينج لم يتعرض لإصابة قوية ولكنه شعر بإجهاد عضلي خلال مرانه مع الزمالك.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتخذ خطوات لقيد أوشينج مع الزمالك خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته للتعاقد مع الكيني أوشينج

اللاعب الكيني يخوض برنامج تأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب ابتعاده عن المشاركة بالمباريات خلال الفترة الماضية.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري أجرى اتصالاته مع نظيره الكيني وفيفا للتأكد من أن اللاعب حر ويصح قيده ليصبح لاعبا رسميا للزمالك.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حاول قيد الكيني بعد غلق باب القيد نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسيتم قيد أوشينج تحت السن حال تم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

الزمالك أرون أوشينج
نرشح لكم
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة إبراهيم حسن: هذا سبب غياب إمام عاشور.. ومصر تأهلت لكأس العالم 3 مرات فقط مؤتمر حسام حسن - عن إمكانية تحقيق صلاح لرقم الهداف.. وتسديد مرموش وسبب استدعاء عطية مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا أبو ريدة: منتخب مصر وضع قدما في كأس العالم.. واللاعبون يدركون قدر المسؤولية
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - فوز فرنسا ومطاردة مبابي لجيرو.. وخماسية إيطالية ساحقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب إثيوبيا: تعرضنا لضغط شديد أمام مصر.. وهدفنا اكتساب الخبرات 3 ساعة | منتخب مصر
طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي 3 ساعة | المحترفون
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على السودان بثنائية.. وكوت ديفوار تستعيد الصدارة 3 ساعة | الوطن العربي
سيناريوهات موقعة واجادوجو.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
وزير الرياضة: هذا ما أسعدني بعد خروج صلاح ومرموش 3 ساعة | منتخب مصر
محمود صابر: الرطوبة أفسدت الأجواء.. وهذا ما قاله لي حسام حسن 3 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - موعد مباراة مصر وبوركينا والقنوات الناقلة 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512837/في-الجول-يكشف-تفاصيل-إصابة-بارون-أوشينج-في-تدريبات-الزمالك