في الجول يكشف تفاصيل إصابة بارون أوشينج في تدريبات الزمالك

تعرض الكيني بارون أوشينج للإصابة خلال تدريباته مع فريق نادي الزمالك.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك طلب من اتحاد الكرة معرفة موفقه من قيد الكيني. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن بارون أوشينج لم يتعرض لإصابة قوية ولكنه شعر بإجهاد عضلي خلال مرانه مع الزمالك.

اللاعب الكيني يخوض برنامج تأهيلي لتجهيزه للفترة المقبلة بسبب ابتعاده عن المشاركة بالمباريات خلال الفترة الماضية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد المصري أجرى اتصالاته مع نظيره الكيني وفيفا للتأكد من أن اللاعب حر ويصح قيده ليصبح لاعبا رسميا للزمالك.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.