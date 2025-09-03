خبر في الجول - الزمالك ينتظر موقف اتحاد الكرة من قيد بارون أوشينج

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 - 22:53

كتب : FilGoal

بارون أوشينج - منتخب كينيا

ينتظر الزمالك موقف اتحاد الكرة من قيد الكيني بارون أوشينج حسبما علم FilGoal.com.

وتأتي الخطوة بعد تأكد النادي من الاتحاد الدولي (فيفا) من سلامة إجراءات قيد اللاعب.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حاول قيد الكيني بعد غلق باب القيد نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسيتم قيد أوشينج تحت السن حال تم إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

