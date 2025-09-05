مجموعة مصر – بمشاركة سيمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي بخماسية

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 21:09

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه - مصر × بوركينا

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز بنتيجة 5-0 على جيبوتي في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 والتي تضم مصر.

ويواصل منتخب بوركينا الضغط على مصر قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الثلاثاء المقبل في أرض الأول.

اللقاء شهد مشاركة الثنائي سعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي وبلاتي توريه لاعب بيراميدز بشكل أساسي من بداية اللقاء.

وتحصل منتخب بوركينا فاسو على ركلة جزاء في الدقائق الأولى من المباراة كما أشهر الحكم بطاقة حمراء لسعيد يابي لاعب جيبوتي.

وفي الدقيقة 13 أهدر دانجو واتارا ركلة الجزاء مضيعا فرصة التقدم المبكر.

وبعد 3 دقائق سجل سيريك إريي هدف تقدم الخيول بتسديدة أرضية قوية بعد توغل من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، ثم ضاعف تيندربيبيجو التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 25.

وسجل المدافع إدموند تابسوبا ثنائية في الدقيقتين 36 و43 بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 4-0.

وفي الشوط الثاني سجل دانجو واتارا الهدف الخامس في الدقيقة 59 من ركلة حرة مباشرة.

الفوز رفع رصيد بوركينا فاسو لـ 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن منتخب مصر المتصدر.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 16 نقطة وسيلتقي في العاشرة مساءً مع إثيوبيا.

الفوز سيرفع رصيد مصر لـ 19 نقطة وفارق 5 نقاط، وفي حال حقق منتخب مصر الفوز على بوركينا في الجولة المقبلة سيكون ذلك إعلان رسمي بالتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم مجموعة مصر
