تصفيات كأس العالم - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تضمن الصدارة برباعية ضد جنوب السودان

انتصر منتخب الكونغو الديمقراطية على جنوب السودان بنتيجة 4-1 في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية ترتيب المجموعة الثانية على حساب السنغال والسودان.

ويلتقي منتخبا السنغال والسودان في قمة المجموعة بعد قليل وفي رصيد كلاهما 12 نقطة، فيما يتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب برصيد 16 نقطة.

وتقدم منتخب الكونغو في جوبا عاصمة جنوب السودان بثلاثية في الشوط الأول.

وسجل سيدريك باكامبو ثنائية في الدقيقتين 13 و36 وأضاف ناثان مبوكو الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل يوان ويسا الهدف الرابع في الدقيقة 57 وسجل ماجاك هدف أصحاب الأرض الوحيد.

وشارك فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز في اللقاء في الدقيقة 77.

وسيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة المقبلة مع السنغال في مباراة ستحدد شكل المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.