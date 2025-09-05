سبورت: مصائب ليفربول عند قوم فوائد.. برشلونة يطارد جيهي

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

مارك جويهي - إنجلترا

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس.

ويأتي ذلك في صفقة انتقال حر في صيف 2026، حيث سينتهي عقد المدافع الإنجليزي من أصول إيفوارية.

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن جيهي قرر عدم تجديد تعاقده مع كريستال بالاس.

أخبار متعلقة:
تايمز: قرار من مارك جيهي بعد فشل انتقاله إلى ليفربول أثلتيك: رغم ضم مدافع وإرسال الأوراق.. فشل انتقال جيهي إلى ليفربول قائد إسبانيول: لن أنضم إلى برشلونة أبدا وآمل ألا أتلقى أي عرض منه ماركا: أزمة في غرفة ملابس برشلونة بسبب تصريحات فليك

وتوقفت صفقة انتقال مارك جيهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول.

ومنع أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس إتمام الصفقة، حيث رفض خروج جيهي بدون بديل.

ويأتي ذلك رغم إعلان كريستال بالاس عن تعاقده مع المدافع الفرنسي جايدي كانفو.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما انضم من تولوز في آخر أيام سوق الانتقالات.

وكان ليفربول قد اتفق مع كريستال بالاس على ضم جيهي، وتم إرسال أوراق الصفقة بالفعل.

ووفقا لجريدة ذا تايمز أن جيهي - 25 عاما - قد خضع للكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة كان من المفترض أن تتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

مارك جيهي كريستال بالاس برشلونة ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جواو بيدرو: إستيفاو من لاعب كرة القدم الشوارع.. وسيصبح مثل فينيسيوس بارما: رفضنا عرضا أعلى من نيوكاسل لضم ليوني بعد قرابة ربع قرن.. دانييل ليفي يترك رئاسة توتنام المتهم بدهس جمهور ليفربول ينفي كل الاتهامات هارفي إليوت يرد على رسالة صلاح الوداعية جاكبو يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس رسالة مؤثرة من صلاح لهارفي إليوت بعد رحيله
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم - مصر ضد إثيوبيا.. انطلاق المباراة بعد قليل 11 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل إثيوبيا - ثلاثي يقود الهجوم أمام منتخب مصر 17 دقيقة | الكرة المصرية
مجموعة مصر – بمشاركة سيمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو تكتسح جيبوتي بخماسية 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك - فيريرا يصحح أخطاء دجلة ويرفع الحمل البدني تحضيرا لـ المصري 52 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية تضمن الصدارة برباعية ضد جنوب السودان ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل منتخب مصر - صلاح ومرموش يقودان الهجوم أمام إثيوبيا.. وزيزو أساسي ساعة | الكرة المصرية
أنشيلوتي يستدعي أندرياس بيريرا لـ منتخب البرازيل قبل لقاء بوليفيا ساعة | أمريكا
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512822/سبورت-مصائب-ليفربول-عند-قوم-فوائد-برشلونة-يطارد-جيهي