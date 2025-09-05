سبورت: مصائب ليفربول عند قوم فوائد.. برشلونة يطارد جيهي

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع مارك جيهي مدافع كريستال بالاس.

ويأتي ذلك في صفقة انتقال حر في صيف 2026، حيث سينتهي عقد المدافع الإنجليزي من أصول إيفوارية.

وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن جيهي قرر عدم تجديد تعاقده مع كريستال بالاس.

وتوقفت صفقة انتقال مارك جيهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول.

ومنع أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس إتمام الصفقة، حيث رفض خروج جيهي بدون بديل.

ويأتي ذلك رغم إعلان كريستال بالاس عن تعاقده مع المدافع الفرنسي جايدي كانفو.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما انضم من تولوز في آخر أيام سوق الانتقالات.

وكان ليفربول قد اتفق مع كريستال بالاس على ضم جيهي، وتم إرسال أوراق الصفقة بالفعل.

ووفقا لجريدة ذا تايمز أن جيهي - 25 عاما - قد خضع للكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة كان من المفترض أن تتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.