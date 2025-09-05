فايجل: أوباميانج سر انضمامي للقادسية السعودي

أعرب الألماني يوليان فايجل، لاعب وسط القادسية، عن حماسه الكبير لخوض تجربته الأولى في الملاعب السعودية.

وانضم فايجل إلى القادسية قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال فايجل عبرموقع رابطة الدوري السعودي: "تابعت القادسية منذ انضمام الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، زميلي السابق في بوروسيا دورتموند".

وأضاف "أعرف الفريق جيدا ورأيت اللاعبين الرائعين. أتطلع لبدء هذه الرحلة الجديدة بكل طموح، وأعد الجميع بأن أبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير ورفع اسم القادسية عاليا"

وغادر أوباميانج، القادسية خلال فترة الانتقالات الجارية، متجهًا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وبدأ يوليان فايجل مسيرته مع نادي ميونخ 1860 الألماني، ثم انتقل إلى بوروسيا دورتموند.

ومر فايجل قبل وصوله إلى نادي القادسية، بمحطتي بنفيكا البرتغالي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

فايجل فاز بكأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند، ولقب الدوري البرتغالي مع بنفيكا.