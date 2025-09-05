سبورت: لامين يامال يشعر بآلام في الظهر.. وموقفه من مباراة تركيا

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا × بلغاريا

يشعر لامين يامال لاعب برشلونة بآلام في الظهير بعد مباراة منتخب إسبانيا ضد بلغاريا.

لامين يامال

النادي : برشلونة

إسبانيا

وبدأ منتخب إسبانيا طريقه في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز قوي على بلغاريا 3-0 خارج الديار.

وبحسب صحيفة سبورت فإن الجهاز الفني لمنتخب لاروخا يقيم حالة لامين يامال بعد شعوره بآلام في الظهر في مباراة بلغاريا.

وأفادت الصحيفة أن مشاركته أمام تركيا غير مهددة لكن سيتم تقييم حالته بدقة قبل المباراة.

وقرر لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا خروج لامين يامال في الدقيقة 79 ودخل خيسوس رودريجيز بدلا منه.

البداية أتت بهدف ميكيل أويارزابال في الدقيقة 5، بصناعة مارتن زوبيمندي.

وأضاف مارك كوكوريا ظهير تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 30.

بينما صنع لامين يامال الهدف الثالث الذي سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 38.

في المجموعة ذاتها حققت تركيا فوزا مثيرا على جورجيا 3-2.

وصنع أردا جولر نجم ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 3، والذي سجله ميرت مولدور.

وفي الدقيقة 41 أضاف كريم أكتوركوجلو المنتقل مؤخرا من بنفيكا إلى فنربخشة الهدف الثاني.

ثم عاد أكتوركوجلو وسجل الثالث في الدقيقة 52 بصناعة يونس أكجون.ويتأهل المتصدر مباشرة إلى كأس العالم، بينما يذهب الثاني إلى الملحق.

وتستمر المنافسات بخروج إسبانيا لملاقاة تركيا، وتحل بلغاريا في ضيافة جورجيا يوم الأحد 7 سبتمبر.

