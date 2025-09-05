بارما: رفضنا عرضا أعلى من نيوكاسل لضم ليوني

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 15:32

كتب : FilGoal

جيوفاني ليوني - ليفربول

أوضح فيديريكو كيروبيني الرئيس التنفيذي لنادي بارما أنه تم رفض عرضا من نيوكاسل للتعاقد مع جيوفاني ليوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كيروبيني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "رفضنا عرضا ماليا من نيوكاسل لضم جيوفاني ليوني وكان أعلى من ليفربول".

وأنهى حديثه قائلا: "الخطط تغيرت مع عرض ليفربول، وذلك لأن العرض كان جذابا للغاية، ولأن جيوفاني أوضح أنه سيكون سعيدا جدا بالانضمام إلى ليفربول".

أخبار متعلقة:
المتهم بدهس جمهور ليفربول ينفي كل الاتهامات ثنائي ليفربول ينافس هالاند على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي خلال أغسطس ترينت: ترك ليفربول كان من أصعب قرارات حياتي.. واللعب في برنابيو يشعرك بثقل القميص قائمة ليفربول الأوروبية - تواجد صلاح واستبعاد كييزا قبل 8 مواجهات نارية

صاحب الـ 18 عاما انضم للريدز بعقد طويل الأمد بمقابل مادي يصل لـ 35 مليون يورو وفقا للتقارير.

وتألق ليوني في أول مواسمه بالدوري الإيطالي مع بارما إذ خاض الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وبدأ ليوني مسيرته مع بادوفا وخاض أول مباراة رسمية له في مارس 2023 قبل أن يتم عامه الـ 16 بـ 3 أشهر.

وشارك في موسم 2023-24 مع سامبدوريا في 12 مباراة بالدرجة الثانية على سبيل الإعارة ثم انتقل لبارما في الصيف الماضي.

فيديريكو كيروبيني جيوفاني ليوني بارما ليفربول نيوكاسل
نرشح لكم
برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو سبورت: مصائب ليفربول عند قوم فوائد.. برشلونة يطارد جيهي فايجل: أوباميانج سر انضمامي للقادسية السعودي المرة الرابعة.. مبابي لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد 11 إبراهيموفيتش في الملعب.. نادي زلاتان يصل إلى FC 26 سبورت: لامين يامال يشعر بآلام في الظهر.. وموقفه من مباراة تركيا جواو بيدرو: إستيفاو من لاعب كرة القدم الشوارع.. وسيصبح مثل فينيسيوس قائد إسبانيول: لن أنضم إلى برشلونة أبدا وآمل ألا أتلقى أي عرض منه
أخر الأخبار
مدربه السابق لـ في الجول: لاعب الأهلي الجديد يحتاج الثقة.. ويشبه رجب بكار 7 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يفسخ عقد أوريول روميو 11 دقيقة | الدوري الإسباني
لن يعود للأهلي إلا بهذه الشروط؟ موسيماني يكشف حقيقة تصريحاته المنتشرة 29 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: مصائب ليفربول عند قوم فوائد.. برشلونة يطارد جيهي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة من ميسي لجمهور الأرجنتين ساعة | أمريكا
دوري المحترفين - الترسانة يتعادل مع القناة.. وتعثر بلدية المحلة ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - فوز واحد يكفي.. ناميبيا تخسر وتونس تقترب خطوة إضافية من التأهل ساعة | الوطن العربي
مدافع الجيش الملكي بديل أشرف داري في المغرب ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512809/بارما-رفضنا-عرضا-أعلى-من-نيوكاسل-لضم-ليوني