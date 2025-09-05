بارما: رفضنا عرضا أعلى من نيوكاسل لضم ليوني

أوضح فيديريكو كيروبيني الرئيس التنفيذي لنادي بارما أنه تم رفض عرضا من نيوكاسل للتعاقد مع جيوفاني ليوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال كيروبيني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "رفضنا عرضا ماليا من نيوكاسل لضم جيوفاني ليوني وكان أعلى من ليفربول".

وأنهى حديثه قائلا: "الخطط تغيرت مع عرض ليفربول، وذلك لأن العرض كان جذابا للغاية، ولأن جيوفاني أوضح أنه سيكون سعيدا جدا بالانضمام إلى ليفربول".

صاحب الـ 18 عاما انضم للريدز بعقد طويل الأمد بمقابل مادي يصل لـ 35 مليون يورو وفقا للتقارير.

وتألق ليوني في أول مواسمه بالدوري الإيطالي مع بارما إذ خاض الموسم الماضي 17 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وبدأ ليوني مسيرته مع بادوفا وخاض أول مباراة رسمية له في مارس 2023 قبل أن يتم عامه الـ 16 بـ 3 أشهر.

وشارك في موسم 2023-24 مع سامبدوريا في 12 مباراة بالدرجة الثانية على سبيل الإعارة ثم انتقل لبارما في الصيف الماضي.