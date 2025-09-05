للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 11:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر

اعتدنا من قبل الدخول في "حسبة برما" للتأهل إلى كأس العالم، وتعتبر التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 أمام الجزائر كانت الأشهر.

لكن في الوقت الحالي الأمر في يد منتخب مصر لحسم التأهل بشكل نهائي في التوقف الدولي الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه إثيوبيا الليلة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

فماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل بشكل رسمي لنهائيات مونديال 2026؟

أولا: إليكم ترتيب المجموعة

1 مصر – 16 نقطة

2 بوركينا فاسو – 11 نقاط

3 سيراليون – 9 نقاط

4 غينيا بيساو – 7 نقاط

5 إثيوبيا – 6 نقاط

6 جيبوتي – نقطة وحيدة

*المواجهات المباشرة هي ما تفصل في الترتيب حال التساوي في النقاط ويليها فارق الأهداف.

ثانيا: مباريات منتخب مصر المتبقية

مصر × إثيوبيا – الجولة السابعة – 5 سبتمبر 2025

بوركينا فاسو × مصر – الجولة الثامنة – 9 سبتمبر 2025

جيبوتي × مصر – الجولة التاسعة – أكتوبر 2025

مصر × غينيا بيساو – الجوة العاشرة – أكتوبر 2025

الفوز على إثيوبيا في القاهرة سيعني الاقتراب أكثر من أي وقت مضى للتأهل وفي حال تعثر بوركينا أمام جيبوتي سواء بالخسارة أو التعادل سيصبح الفارق 8 نقاط أو 7 نقاط قبل 3 جولات على النهاية.

سيناريو الفوز لمصر وبوركينا

إذا فازت مصر على إثيوبيا سيصبح في رصيدها 19 نقطة قبل 3 جولات على النهاية، وإذا انتصرت بوركينا فاسو أيضا على جيبوتي سيصبح في رصيدها 14 نقطة.

منتخب مصر سيحل في الجولة الثامنة ضيفا على بوركينا فاسو، حينها الفوز أو التعادل سيعني تأهل منتخب مصر رسميا للنهائيات.

فيما تعني الخسارة متنفسا لبوركينا فاسو بعد تقلص الفارق لنقطتين بدلا من 5 مع تفوق في المواجهات حال فازوا بفارق أكبر من هدف واحد.

حينها سيكون منتخب مصر في حاجة للفوز في آخر جولتين بشهر أكتوبر المقبل أمام جيبوتي ثم غينيا بيساو أو انتظار تعثر بوركينا من أجل حسم بطاقة التأهل نهائيا.

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو
