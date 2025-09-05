دوري المحترفين – طرد حارسي الداخلية وانتصار المنصورة وبترول أسيوط

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 02:01

كتب : رضا السنباطي

مسعد عوض - الأهلي - أسوان

شهدت مباراة لافيينا ضد الداخلية طرد حارسي الأخير في فوز لافيينا 2-0 في الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وانتصر لافيينا على الداخلية بهدفين دون رد سجلهما كريم عمر مارادونا واديدا مولا.

وتم طرد حارسي مرمى الداخلية مسعد عوض وأحمد السعدني بعد مشاركته بديلا.

وتعادل مالية كفر الزيات مع نادي وي بهدفين لكل فريق تقدم المالية عن طريق كاظم محمد وصامويل أموتو وسجل لوي صامويل افيونج وعاشور شيكا.

وتعادل مسار مع راية سلبيا، فيما فاز أبو قير للأسمدة على طنطا بهدف دون رد سجله محمد أشرف.

وتفوق المنصورة على السكة الحديدة مودرن بهدف دون رد سجله محمد أمين.

فيما فاز بترول أسيوط على الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0.

ويتصدر أبو قير للأسمدة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 7 نقاط مستغلا خسارتي الإنتاج الحربي والداخلية.

وتختتم مباريات الجولة اليوم الجمعة بـ 3 لقاءات.

دوري المحترفين الدرجة الثانية
