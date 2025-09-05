تصفيات كأس العالم – الكاميرون تضغط على كاب فيردي بـ 3 أهداف ضد إسواتيني

انتصر منتخب الكاميرون بنتيجة 3-0 على إسواتيني في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد الأسود لـ 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن كاب فيردي المتصدر.

وكان منتخب كاب فيردي قد عاد بانتصار ثمين على موريشيوس بنتيجة 2-0 ضمن به تصدر المجموعة لنهاية الجولة.

واكتفى منتخب الكاميرون بالثلاثية في أول 28 دقيقة حيث جاء الأول من هدف عكسي في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 25 سجل كيفين نكودو الهدف الثاني من صناعة بريان مبومو، وبعد 3 دقائق عزز أرثر أفوم النتيجة بالثالث من صناعة فينسنت أبو بكر.

وسيحل منتخب الكاميرون في الجولة المقبلة ضيفا على كاب فيردي يوم 9 سبتمبر الجاري وهو الذي سيحسم شكل المنافسة.

فوز كاب فيردي يعني ارتفاع الفارق لـ 4 نقاط قبل جولتين على النهاية وضمان الصدارة.

فيما يعني فوز الكاميرون خطف الصدارة بفارق نقطتين عن كاب فيردي.

وربما يفتح التعادل الباب لمنتخب ليبيا لدخول المنافسة في الأنفاس الأخيرة إذ سيلتقي إسواتيني متذيل الترتيب والفوز يعني اقترابه من المنافسة.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث حاليا برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن الكاميرون و5 عن كاب فيردي.