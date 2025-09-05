تصفيات كأس العالم - تألق عمورة وبونجاح يقود الجزائر لتخطي بوتسوانا بالثلاثة

الجمعة، 05 سبتمبر 2025 - 00:21

كتب : FilGoal

الجزائر

عزز منتخب الجزائر من حظوظه في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على بوتسوانا بنتيجة 3-1.

اللقاء شهد تألق الثنائي محمد الأمين عمورة الذي سجل وصنع وبغداد بونجاح الذي سجل ثنائية.

الفوز رفع رصيد الأفناك لـ 18 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن موزمبيق التي تحتل المركز الثاني وتستعد للقاء أوغندا اليوم الجمعة.

وتقدم عمورة بالهدف الأول للجزائر في الدقيقة 33 عن طريق رأسية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بعدما أدركه تيجوبو كوبيلانج قبل دقيقتين على نهاية أول 45 دقيقة.

وصنع اللاعب ذاته الهدف الثاني والذي أودعه بونجاح في الشباك في الدقيقة 72 بعد 5 دقائق من مشاركته كبديل عوضا عن أمين جويري.

ورفع عمورة مساهماته مع الجزائر في التصفيات إلى 10 أهداف بواقع 6 أهداف مسجلة و4 تمريرات حاسمة.

وفي الثواني الأخيرة سجل بونجاح الهدف الثالث من صناعة يوسف بلايلي.

وسيحل منتخب الجزائر ضيفا على غينيا في الجولة الثامنة يوم 8 سبتمبر الجاري والفوز يقربه أكثر من التأهل للمونديال.

الجزائر تصفيات كأس العالم 2026
